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سيارات مياه لمعلمي الأزهر بسانت كاترين بعد شكواهم من قلة مياه الشرب (صور)

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سيارات مياه لمعلمي الأزهر بسانت كاترين بعد شكواهم من قلة مياه الشرب (صور) سيارات مياه لمعلمي الأزهر بسانت كاترين بعد شكواهم من قلة مياه الشرب (صور)

مصراوي Masrawy

07:41 م الأربعاء 03 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بتوفير عدد من سيارات مياه الشرب، لتوصيل المياه إلى المعهد الأزهري بمدينة سانت كاترين، في استجابة سريعة منه لشكوى المعلمين بالمعهد من قلة مياه الشرب، تزامنًا مع انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الجاري.

وقال الشيخ عبداللطيف حسن، مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه توجه عقب انتهاء الامتحانات، لمتابعة معاهد خط سانت كاترين، للوقوف على المشاكل التي يعاني منها المعلمين.

وأكد مدير المنطقة الأزهرية في تصريح له اليوم، أن سيارات المياه وصلت بالفعل للمعاهد، مقدمًا الشكر لمحافظ جنوب سناء، على استجابته السريعة وتعاونه المستمر مع المنطقة الأزهرية لتذليل الصعوبات التي قد تعوق العملية التعليمية.

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