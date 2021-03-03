240 طالبًا يؤدون امتحانات الماجستير المهني في إدارة الأعمال بجامعة سوهاج (صور)

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات شهادة الماجستير المهني في إدارة الأعمال بكلية التجارة، التي يؤديها 240 طالبًا، بالحرم الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور ممدوح الرشيدي عميد الكلية، والدكتور أحمد رجب، منسق برنامج الماجستير المهني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال "عزيز" إن شهادة MBA تمنح درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال في المحاسبة، وتعد فرصة لتأهيل القيادات والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة؛ لاكتسابهم المهارات الإدارية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء، مضيفًا أن معادلته بالماجستير الأكاديمي تجري عن طريق المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على مراعاة الظروف الاستثنائية خلال أزمة كورونا وأخذها في عين الاعتبار خلال عملية التصحيح.

ومن جانبه، قال الدكتور ممدوح الرشيدي إن الاختبارات تجري خلال الفترة من 27 فبراير حتى 6 مارس الجاري، ويؤديها 240 طالبًا وطالبة من داخل وخارج الجامعة، موزعين على 6 لجان، مشيرًا إلى أن تكلفة العامين الدراسيين للبرنامج تبلغ 26 ألف جنيه تسدد على أربعة فصول دراسية، إضافة إلى مبلغ ألفين جنيه مصروفات إدارية تدفع لمرة واحدة عند التسجيل.

جدير بالذكر أنه يجري إعداد اللائحة الخاصة بالدكتوراة المهنية وسيجرى تفعيلها عقب تخرج الدفعة الحالية من حملة الماجستير المهني MBA.