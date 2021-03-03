أخبار عاجلة

بعد توقف 13 عامًا.. استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا -
المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في الخرج -
"صحة الطائف" عن الانقطاع الجزئي لكهرباء مستشفى الأطفال: لم يؤثر على سير العمل -
وزير الصحة يدشّن "منصة السجلات الصحية الوطنية" -
إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا -
السعودية وماليزيا.. 6 عقود على العلاقات المتميزة بمختلف المجالات -
جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا -
محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات" -
السفارة الأمريكية في الرياض: الهجمات الحوثية على السعودية "شنيعة" -
ضبط 163 متهم بحوزتهم 200 سلاح ناري في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع عامل بـ"مياه الشرقية" سقطت عليه ماسورة أثناء العمل

Print
مصرع عامل بـ"مياه الشرقية" سقطت عليه ماسورة أثناء العمل مصرع عامل بـ"مياه الشرقية" سقطت عليه ماسورة أثناء العمل

مصراوي Masrawy

07:07 م الأربعاء 03 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، مصرعه، اليوم الأربعاء؛ إثر سقوط ماسورة مياه عليه، أثناء عمله بدائرة مركز الإبراهيمية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي، بوصول محمد منصور الزير، 25 عامًا، عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإبراهيمية، مُقيم بقرية "الحبش" بالإبراهيمية، جثة هامدة.

وتبين أن الشاب لقي مصرعه إثر سقوط ماسورة مياه عليه أثناء العمل، وذلك بعد أيام قليلة من استلام عمله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

شبكة عيون الإخبارية