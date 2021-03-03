مصرع عامل بـ"مياه الشرقية" سقطت عليه ماسورة أثناء العمل

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، مصرعه، اليوم الأربعاء؛ إثر سقوط ماسورة مياه عليه، أثناء عمله بدائرة مركز الإبراهيمية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي، بوصول محمد منصور الزير، 25 عامًا، عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإبراهيمية، مُقيم بقرية "الحبش" بالإبراهيمية، جثة هامدة.

وتبين أن الشاب لقي مصرعه إثر سقوط ماسورة مياه عليه أثناء العمل، وذلك بعد أيام قليلة من استلام عمله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.