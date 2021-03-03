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السودان: استلام أول دفعة من لقاح كورونا ضمن آلية "كوفاكس"

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السودان: استلام أول دفعة من لقاح كورونا ضمن آلية "كوفاكس" السودان: استلام أول دفعة من لقاح كورونا ضمن آلية "كوفاكس"

مصراوي Masrawy

07:39 م الأربعاء 03 مارس 2021

السودان - (أ ش أ)

تسلم السودان الدفعة الأولى من لقاح والتي تحتوي على ٨٢٠ ألف جرعة لقاح، ليصبح ثالث دولة أفريفية تحصل على اللقاحات عبر آلية "كوفاكس".

وأشاد وزير الصحة السوداني الدكتور عمر أحمد النجيب، في تصريح صحفي في مطار الخرطوم، عقب وصول شحنة اللقاحات اليوم، بالتنسيق الذي تم خلال الفترة الماضية بين فِرَق وزارة الصحة الاتحادية وآلية "الكوفاكس"، لتأمين الحصول على تلك اللقاحات.

وأوضح أن عملية التطعيم ستبدأ بأسرع فرصة، معربا عن شكره لكل الشركاء الذين عملوا على توفير تلك اللقاحات للسودان، مشيرًا إلى أن اللقاحات المستلمة ستغطي جزءا كبيرا جدا من العاملين في المهن الصحية.

ولفت إلى أن اللقاحات ستوزع مجانا للمواطنين، في ظل وصول الدفعات تباعا.

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