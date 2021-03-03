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"صحة جنوب سيناء" تعلن استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حتى الجمعة

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"صحة جنوب سيناء" تعلن استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حتى الجمعة "صحة جنوب سيناء" تعلن استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حتى الجمعة

مصراوي Masrawy

07:09 م الأربعاء 03 مارس 2021


جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، استمرار أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكافة مدن المحافظة حتى الجمعة المقبل، لإعطاء الفرصة لأولياء أمور الأطفال غير المقيدين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة للتوجه إلى أقرب وحدة صحية، لتطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له، اليوم الأربعاء، على أهمية تطعيم الأطفال سواء عن طريق الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، أو من خلال الفرق المتحركة المتواجدة بالشوارع والميادين والمساجد والكنائس للوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال.

وأوضح أن الهدف من التطعيمات هو رفع مناعة الأطفال ضد المرض، والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين للحفاظ على خالية من شلل الأطفال، مقدمًا الشكر للأطقم الطبية المشاركين في أعمال تلك الحملة.

وأشار إلى أن الحملة تعمل بكافة مدن المحافظة بداية من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، من خلال الفرق الثابتة والمتحركة التي تجوب الشوارع والميادين والقرى والوديان لتحقيق المستهدف من الحملة، وهو تطعيم 24026 طفل بكافة مدن المحافظة من خلال 120 فريق طبي ثابت ومتحرك مدربين ومجهزين بكافة التجهيزات، لتطعيم كافة الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة من سن يوم وحتى خمس سنوات.

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