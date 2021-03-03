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"صحة كفر الشيخ": تطعيم أكثر من نصف مليون طفل خلال الحملة

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"صحة كفر الشيخ": تطعيم أكثر من نصف مليون طفل خلال الحملة "صحة كفر الشيخ": تطعيم أكثر من نصف مليون طفل خلال الحملة

مصراوي Masrawy

06:50 م الأربعاء 03 مارس 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

واصلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تطعيم الأطفال في اليوم الرابع من فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه جرى رصد تطعيم 539 ألف 291 طفلًا، من سن يوم وحتي 5 سنوات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بنسبة تغطية بلغت 99.2%.

وقالت وكيلة وزارة الصحة في كفر الشيخ، إن الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، يبلغ عددها 1150 فريقًا، بالمراكز الطبية، والوحدات الصحية، ومكاتب الصحة، بالإضافة للفرق المتحركة التي تجوب المنازل، والحضانات، ومن شقة إلى شقة.

ووفق ما رصدته المديرية حول نسبة تغطية أعمال التطعيم على مستوى مدن ومراكز المحافظة، جاءت المراكز الخمسة الأول من حيث نسبة التغطية إدارة الرياض الصحية في المركز الأول بنسبة تغطية 101.3 %، تليها إدارة بيلا الصحية في المركز الثاني بنسبة تغطية 100.5 %، وإدارة سيدي سالم الصحية المركز الثالث بنسبة 100.3٪، ثم إدارة سيدي غازي الصحية في المركز الرابع بنسبة 100.2%، وإدارة دارة الحامول الصحية في المركز الخامس بنسبة تغطية 100%.

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