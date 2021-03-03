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ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل 60 ألف طن من الغاز المسال

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ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل 60 ألف طن من الغاز المسال ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل 60 ألف طن من الغاز المسال

مصراوي Masrawy

06:46 م الأربعاء 03 مارس 2021


دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، تداول 27 سفينة حاويات وبضائع، كما استقبلت ناقلة الغاز المسال Energy Atlantic وترفع علم مالطا ويبلغ طولها 290 مترًا وبعرض 46 مترًا وغاطس 14 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ 60 ألف طن (LNG) بما يعادل 158 ألف متر مكعب من الغاز المسال متجهة إلى الصين.

وتفقد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 7300 طن يوريا و1500 طن رمل و3850 طن فوسفات، و2820 طن زيت و629 طن خشب زان و60 طن ملح، و399 طن كحول.

وأضاف المركز، في بيان له، أن حركة الوارد شملت 14991 طن ذرة و2674 طن خشب زان، و586 طن حديد و7768 طن قمح و1589 طن صودا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107581 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 125364 طنًا.

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