أمطار غزيرة وثلوج على مدن ومراكز البحيرة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



البحيرة- أحمد نصرة:

شهد عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة وحبيبات الثلج، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد.

وتوقفت حركة الصيد في ميناء المعدية وبوغاز رشيد بمحافظة البحيرة، بسبب موجة الأمطار وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.

كانت محافظة البحيرة أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء- مياه الشرب"، ومسؤولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، بضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات واستمرار المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة.