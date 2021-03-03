محافظ القليوبية يشهد إجراءات تسليم قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي (صور)

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، إجراءات التسليم النهائي لقطعة أرض على مساحة 3 أفدنة تقريبًا، تقع بحوض الهضيبي رقم 10 بزمام عرب الصوالحة مركز شبين القناطر، لإقامة محطة معالجة صرف صحي.

وتبلغ طاقه المحطة 20 ألف متر3/يوم، وتخدم قرى (تل بنى تميم - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري - كفر الشرفا - منشأة الكرام)، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 في 22 أكتوبر 2019، لنزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مشروع صرف صحي عليها، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي تنفذ بقرى مدينة شبين القناطر، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 250 مليون جنيه، وجرى تسليمها لمسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

يشار إلى أنه على مدار السنة الماضية جرى بذل الكثير من الجهد بالتنسيق مع القيادات الأمنية لإنهاء تلك المشكلة، وتسليم قطعة الأرض لإقامة مشروع خدمي لأبناء عدد من قرى مركز شبين القناطر، خاصة بعد أن جرى الحصول على موافقة وزارات البيئة، والزراعة، والإسكان، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

جدير بالذكر أن المحطة ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية وهو نظام تقني حديث لا يضر بالبيئة ولن ينتج عنه أي روائح كريهة أو ضارة بصحة المواطنين، كما تم عمل دراسة الأثر البيئي للمحطة والتي تثبت عدم تسببها في أي أضرار سواء على صحة المواطن او البيئة.

وبعد الانتهاء من أعمال تسليم الأرض جرى الدفع بالمعدات اللازمة، وجرت أعمال الحفر لإنشاء سور المحطة، وأعمال صب الخرسانة المسلحة.

ووجه المحافظ الجهاز التنفيذي بزيادة عدد المعدات، والعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجيات للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.