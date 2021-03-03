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ارتفاع طلبات التصالح في مخالفات البناء ببني سويف لـ127140 طلبًا

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ارتفاع طلبات التصالح في مخالفات البناء ببني سويف لـ127140 طلبًا ارتفاع طلبات التصالح في مخالفات البناء ببني سويف لـ127140 طلبًا

مصراوي Masrawy

06:02 م الأربعاء 03 مارس 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي جرى تقديمها في مخالفات البناء قد ارتفع إلى 127 ألف و 140 طلبًا.

وأشار إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس الجاري، في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر طبقًا لقانون التصالح، والذي تضمن أن يدفع المتقدم للتصالح 40 % من قيمة التصالح إذا جرى السداد خلال مارس الجاري.

ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

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