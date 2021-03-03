تركها زوجها فانتحرت.. ربة منزل تقتل نفسها بـ"سم الفئران" في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية-رامي محمود:

لقيت ربة منزل بقرية شها التابعة لمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، مصرعها عقب تناولها "سم فئران" لمرورها بحالة نفسية سيئة إثر انفصال زوجها عنها.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بوصول "سعدية. ف. م" ٥٨ عامًا، ربة منزل، مصابة بحالة إعياء وتوفيت عقب وصولها.

وبسؤال ابنها "محمد.ث.ع " 35 عامًا عامل، قرر تناول والدته "سم فئران" ما أدى إلى حدوث إصابتها عقب انفصالها عن "والده ".

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢١٦٥ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.