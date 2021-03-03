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ضبط استورجي متهم بالاعتداء جنسيًا على معاقة ذهنيًا في الدقهلية

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ضبط استورجي متهم بالاعتداء جنسيًا على معاقة ذهنيًا في الدقهلية ضبط استورجي متهم بالاعتداء جنسيًا على معاقة ذهنيًا في الدقهلية

مصراوي Masrawy

05:00 م الأربعاء 03 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا في الدقهلية القبض على استورجى بقرية نوسا البحر لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على معاقة ذهنيًا.

تلقي اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، من "س.ن" ٣٥ عامًا، ربة منزل، تتهم فيه "سعيد. إ" ٥٣ عامًا، استورجي، باستدراج شقيقتها "ن"، ٢٧ عامًا، ربة منزل "معاقة ذهنيًا" والاعتداء عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة

حرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢١/١٤٢٥ إدارى مركز شرطة أجا، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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