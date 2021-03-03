بالصور.. سقوط كرات الثلج على شوارع الإسكندرية

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الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سقوط كرات من الثلج على الشوارع والأحياء، وسط موجة من الطقس السيئ التي ضربت المحافظة، مصحوبة بأمطار وعواصف، وانخفاضًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة السلوم والتي تستمر يومين مصحوبة برياح جنوبية وغربية.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الجهات التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

ولم يؤثر الطقس السيئ والأمطار، على حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات التي تجري بصورة طبيعية بميناء الإسكندرية.

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