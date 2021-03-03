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اصطدم بعمود.. طفل يقتل سيدة بسيارة والده في السويس- صور

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مصراوي Masrawy

04:25 م الأربعاء 03 مارس 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

لقيت سيدة في السويس مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر سقوط عمود إنارة عليها، صدمته سيارة يقودها حدث، ونقل الأهالي السيدة للمستشفى الأميري إلا أنها توفيت عقب وصولها.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة اليوم الأربعاء، بمصرع " ميادة. ك. ش" بضاحية الفردوس التابعة لحي عتاقة، وانتقلت قوة من قسم عتاقة لموقع البلاغ.

وأفادت المعاينة وسؤال الشهود العيان، أن طفل عمره 13 عامًا قاد سيارة والده مسرعاً داخل الضاحية السكنية، وفقد القدرة على التحكم بعجلة القيادة واصطدم بعمود إنارة وتصادف أثناء ذلك مرور المجني عليها فسقط عليها، قبل أن تستقر السيارة المسرعة في جدار إحدى العمارات.

ونقل الأهالي السيدة المصابة في سيارة ملاكي إلى مستشفى السويس العام، إلا أنها توفيت عقب وصولها، بسبب إصابتها المباشرة في الرأس والصدر بنزيف حاد.

تحرر محضر بالواقعة، وتحفظت الشرطة على الطفل ووالده، وجرى اصطحابها إلى قسم الشرطة، وأحيل المحضر للنيابة التي تولت التحقيق.

وصول شرطة النجدة وقوة قسم عتاقة لموقع الحادث

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