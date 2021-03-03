سفير الاتحاد الأوروبي من المنيا: نحن أكبر شريك تجاري لمصر

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

قال السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إن الاتحاد ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، والاتحاد هو أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول.

وأضاف السفير، خلال زيارته لمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم الخدمات الرئيسية، وتنفيذ أعمال بنية تحتية صغيرة النطاق في المجتمعات المحلية، فضلًا عن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمهارات اللازمة للتوظيف.

ويجري الوفد، زيارة ميدانية للمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سمالوط، ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

واستعرض محافظ المنيا مع سفير الاتحاد الأوروبي، أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها.

وزار المحافظ والوفد عددًا من المشروعات الجاري العمل بها ضمن الاتفاقية بسمالوط ، وهي مشروع رصف طريق جبل الطير بطول 1.12 كم وبتمويل يبلغ 2.374 مليون جنيه ومشروع ترميم وصيانة مركز شباب جبل الطير القبلية بتمويل 1.458 مليون جنيه، ومشروع ترميم الوحدة الصحية بجبل الطير.