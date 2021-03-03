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داخل اللجنة.. وفاة طالبة بالصف الأول الإعدادي أثناء الامتحان بسوهاج

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داخل اللجنة.. وفاة طالبة بالصف الأول الإعدادي أثناء الامتحان بسوهاج داخل اللجنة.. وفاة طالبة بالصف الأول الإعدادي أثناء الامتحان بسوهاج

مصراوي Masrawy

03:43 م الأربعاء 03 مارس 2021

سوها– عمار عبدالواحد:

لفظت طالبة بالصف الأول الإعدادي بمدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، أنفاسها الأخيرة داخل لجنة الامتحان.

وتبين وفاة "منى. ح" 13 عامًا طالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بمدينة جرجا، عقب تدهور حالتها الصحية أثناء الامتحان.

وأفاد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن الطالبة المذكورة تعاني من مرض أنيميا البحر المتوسط.

جرى نقل الطالبة جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وإخطار اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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