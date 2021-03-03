هنا هزم أسطول نابليون.. قنا تحتفل بعيدها القومي في قرية البارود- صور

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي أقيم بقرية البارود.

بدأت مراسم الاحتفال بالسلام الجمهوري، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكار، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة البارود التاريخية، التي وقعت بين أهالى قفط بمحافظة قنا والأسطول الفرنسي في الثالث من مارس عام 1799، تلاها مشاهدة فيلم تسجيلي عن أحداث معركة البارود والاستماع إلى قصيدة شعر عن الملحمة الوطنية.

وذكر محافظ قنا أن معركة البارود تمثل ملحمة في تاريخ الوطنية المصرية، وأبناء قنا بصفة خاصة، الذين هاجموا بأسلحتهم التقليدية سفن الأسطول الفرنسي بأسلحته الحديثة وقد مُنيت القوات الفرنسية بخسائر فادحة وكانت هذه الهزيمة بمثابة بداية النهاية للحرب الفرنسية على الصعيد، لذا جرى تخليد هذه الملحمة التاريخية ليكون عيدًا قوميًا للمحافظة.