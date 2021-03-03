ضبط منتحل صفة طبيب و 939 مخالفة في حملات بالشرقية- صور

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، ومفتشي الإدارة الصحية بأبو كبير، حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الدوائية والطبية الخاصة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبي يعمل بدون ترخيص بمركز أبو كبير، يديره ممرض ينتحل صفة طبيب، ويقوم بتشخيص حالات المرضى المترددين على المركز.

وجرى ضبط 939 مخالفة دوائية لمستحضرات متنوعة، تمثلت فى مستحضرات عشبية طبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، و 200 سرنجة انسولين غير مستخدمة، والتي يستعملها المركز فى حقن المرضى.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر برقم 5140 لسنة 2021 جنح بمركز شرطة أبو كبير.