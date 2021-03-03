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بيت فوق الجامع.. تفاصيل بناء شقة أعلى قباب مسجد في البحيرة

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مصراوي Masrawy

03:00 م الأربعاء 03 مارس 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

أثارت صورة لشقة سكنية مشيدة أعلى مسجد كبير، بالرحمانية، بمحافظة البحيرة، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر ناشر الصورة أن الشقة شيدت حديثًا، واستغل صاحبها وجود المسجد للتحايل على القانون ومنع هدمها، وهو الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل بآراء متباينة ما بين منتقد ومدافع.

"مصراوي" تواصل مع المحاسب عادل عباسي، رئيس الوحدة المحلية بمدينة الرحمانية، والذي قال: "المسجد والشقة مشيدين منذ عام 2011 وليس صحيحًا ما ذكره البعض، أن الشقة شيدت حديثًا أعلى المسجد".

وأضاف رئيس المدينة: "المواطن المالك للمبنى تقدم بطلب للتصالح على المبنى المخالف بالكامل، الشقة والمسجد، وستطبق عليه القوانين في هذا الشأن".

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