بالصور.. افتتاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سوهاج الجامعي

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سوهاج– عمار عبدالواحد:

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي بعد تطويره بميزانية بلغت 22 مليون جنيه.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقيه غُرف العمليات والعناية المركزة والمتوسطة والتجهيزات الطبية داخل قسم جراحة القلب والصدر.

حضر الافتتاح كل من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، الدكتور أيمن عبدالغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر.