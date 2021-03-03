أخبار عاجلة

قتلى بقصف روسي على سوق ومحطات تكرير النفط بريف جرابلس في حلب -
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد" -
أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة -
"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا -
بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سوهاج الجامعي

Print
بالصور.. افتتاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سوهاج الجامعي بالصور.. افتتاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سوهاج الجامعي

مصراوي Masrawy

02:51 م الأربعاء 03 مارس 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي بعد تطويره بميزانية بلغت 22 مليون جنيه.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقيه غُرف العمليات والعناية المركزة والمتوسطة والتجهيزات الطبية داخل قسم جراحة القلب والصدر.

حضر الافتتاح كل من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، الدكتور أيمن عبدالغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

شبكة عيون الإخبارية