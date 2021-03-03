بالأسماء.. خريطة القوافل الطبية المجانية في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت مديرية الصحة في دمياط، استئناف القوافل الطبية العلاجية الشاملة للوصول إلى المواطنين، بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وكشفت المديرية عن تفاصيل الخطة التي بدأت اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بقافلة كفر المنازلة، التابعة لمدينة كفر سعد وتستمر حتى غدٍا الخميس.

وتتضمن خطة القوافل العلاجية المجانية، خلال مارس الجاري، انطلاق قافلة بقرية البراشية بفارسكور يومي الجمعة والسبت المقبلين، وأخرى بقرية العطوي، منتصف الشهر.

ومن المقرر تنظيم قافلتين في النصف الثاني من الشهر الجاري الأولى بقرية البصارطة في ١٧ من مارس، والثانية بقرية السلام، التابعة لمدينة الزرقا، في ٢٤ من الشهر الجاري.

تتضمن القوافل عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.