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تعليم بورسعيد: لا شكاوى من أسئلة الرياضيات واللغة الأجنبية للصف الأول الثانوي

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تعليم بورسعيد: لا شكاوى من أسئلة الرياضيات واللغة الأجنبية للصف الأول الثانوي تعليم بورسعيد: لا شكاوى من أسئلة الرياضيات واللغة الأجنبية للصف الأول الثانوي

مصراوي Masrawy

02:37 م الأربعاء 03 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة امتحان مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الأولى للفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأشارت في بيان لها، أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام 5248 طالبًا، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، وبلغت نسبة الحضور في الفترة الأولى 99.81%، بينما نسبة الحضور في الفترة الثانية 99.79%.

وأكدت المديرية، أن نسبة تمكن أداء الطلاب امتحان الفترة الأولى من خلال الدخول على السيستم بلغ 97.62%، بينما نسبة الفترة الثانية 96.68%.

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