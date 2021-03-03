دراسة لمعالجة مياه الصرف بقرى "حياة كريمة" في الوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إعداد دراسة فنية للاستفادة من مياه الصرف الصحي ومعالجته في قرى المحافظة المدرجة ببرنامج "حياة كريمة".

وأكد المهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في بيان، أن النقابة أعدت دراسة علمية شاملة في معالجة مياه الصرف الصحي بأحدث الطرق والوسائل في القرى الصغيرة، لتقديمها للمحافظة، لدراسة تنفيذها في القرى المدرجة في مشروع تنمية الريف المصري.

أضاف "ربوح"، أن الدراسة تتضمن طرق الاستفادة من مياه الصرف المعالج، بهدف استخدامها في مجال زراعة النخيل والأشجار المثمرة وغيرها.