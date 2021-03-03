بعد 24 ساعة.. انتشال جثة ثانية لطفلة من ترعة الرشيدية بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمطوبس في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جثة طفلة، لقيت مصرعها غرقًا في ترعة الرشيدية، المارة بقرية الحصة، مسقط رأس الطفلة، بعد 24 ساعة من غرقها.

تلقى جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إشارة بعثور قوات الإنقاذ النهري، على جثة الطفلة جنى حسن الفحام، 4 أعوام، ونقلها إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا أمس، بغرق الطفلتين كوثر محمود خلاف، بقرية البراجة، وجنى حسن الفحام، بقرية الحصة، وكلتاهما تابعتين للوحدة المحلية بقرية البصراط، في مياه ترعة الرشيدية المارة أمام القريتين.

انتشلت جثة الطفلة الأولى، وجرى دفنها بمعرفة ذويها، بينما جرى البحث عن جثة الطفلة الأخرى "جنى" بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، ونجحوا في العثور عليها.