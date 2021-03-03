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بالصور.. هطول أمطار متوسطة على الدقهلية

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بالصور.. هطول أمطار متوسطة على الدقهلية بالصور.. هطول أمطار متوسطة على الدقهلية

مصراوي Masrawy

02:17 م الأربعاء 03 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

تساقطت أمطار متوسطة، اليوم الأربعاء، على مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، مصحوبة ببرق ورعد وانخفاض شديد في درجة الحرارة واختفاء أشعة الشمس.

وتسبب سقوط الأمطار في غرق شوارع مدينة المنصورة بالمياه، والتي تسببت في شلل مروري بمعظم الشوارع الرئيسية، بالإضافة لبعض القرى والمدن.

كما توقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة وخلت الأسواق التجارية والشوارع من المواطنين.

واتخذت الأجهزة التنفيذية العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة، وجرى توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكسح مياه الأمطار.

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