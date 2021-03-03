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بالصور.. أمطار متوسطة ورياح عنيفة تضرب الإسكندرية في أول أيام نوة السلوم

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بالصور.. أمطار متوسطة ورياح عنيفة تضرب الإسكندرية في أول أيام نوة السلوم بالصور.. أمطار متوسطة ورياح عنيفة تضرب الإسكندرية في أول أيام نوة السلوم

مصراوي Masrawy

02:08 م الأربعاء 03 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مصحوبة بأمطار متوسطة إلى خفيفة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة السلوم والتي تستمر يومين مصحوبة برياح جنوبية وغربية.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الجهات التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

ولم يؤثر الطقس السيئ والأمطار، على حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات التي تجري بصورة طبيعية بميناء الإسكندرية.

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