تعليم جنوب سيناء: طلاب الصف الأول الإعدادي أدوا الامتحانات دون شكاوى

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن 3205 طلاب بالصف الأول الإعدادي على مستوى محافظة جنوب سيناء، أدوا اليوم الأربعاء، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول دون شكاوى.

وأكد وكيل الوزارة، أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، والتزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات، ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تنطلق غدًا الخميس امتحانات النقل لطلاب الصف الثاني الإعدادي.

وتابع وكيل الوزارة أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مؤكدًا على ضرورة اتباع الدقة في التصحيح وتجميع الدرجات.