لشراء مخدر "الشابو".. عاطل يقتل تلميذة لسرقة "حلق ذهب" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، غموض العثور على جثة تلميذة بها طعنات متفرقة بالجسد، مغطاة بـ "التبن" في منزل مهجور بجرجا.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من "عيد .ع"، باختفاء ابنته "ندى" 8 أعوام تلميذة، ولم يتهم أحد بالتسبب في الواقعة.

وتبين من التحريات العثور على جثة الطفلة المذكورة، وبها طعنات متفرقة بالصدر والبطن، مغطاة بـ "التبن" في منزل مهجور بجرجا.

بمناظرة جسد الطفلة تبين اختفاء قرطها الذهبي، وتوصلت التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد شوقي، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب أن وراء ارتكاب الجريمة "أحمد. ش" 23 عامًا عاطل وتربطه صلة قرابة بالمجني عليه.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسرقة قرطها الذهبي لشراء مخدر الشابو.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.