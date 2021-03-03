"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى في امتحانات الثانوي والإعدادي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أجرى الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدارس إدارة غرب التعليمية، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي، والأول الثانوي.

وشملت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم مدارس "القباري الإعدادية بنات، الإخلاص الإعدادية بنات، الإخلاص الإعدادية الرسمية لغات بنين".

وقال سعد، إنه لم ترد أي شكاوى من امتحان الصف الأول الإعدادي، كما سارت امتحانات الصف الأول الثانوي بشكل منتظم.

وشدد سعد، خلال الجولة على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها.