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مات خلال التنقيب عن الآثار فألقى أصحابه بجثته في صحراء السويس

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مات خلال التنقيب عن الآثار فألقى أصحابه بجثته في صحراء السويس مات خلال التنقيب عن الآثار فألقى أصحابه بجثته في صحراء السويس

مصراوي Masrawy

01:00 م الأربعاء 03 مارس 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

كشفت مباحث السويس اليوم الأربعاء، غموض العثور على جثة رجل بمنطقة صحراوية متاخمة لطريق "السويس- القاهرة" وألقت القبض على الجناة.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بالعثور على جثة رجل ملفوف داخل بطانية ملقاة بجوار الطريق الصحراوي المؤدي للقاهرة، في نطاق دائرة قسم شرطة فيصل.

بتشكيل فريق بحث قاده العميد وليد الشرقاوي رئيس الإدارة البحث، تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد .أ. م" 57 عامًا، عامل بناء، وأن سبب الوفاة نزيف حاد نتيجة كسور في عظام الجمجمة، وتوصلت جهود البحث بأن المجني عليه كان يعمل وآخرين في الحفر داخل منزل بكفر سليم الحي بالأربعين للتنقيب عن الآثار، وأثناء ذلك سقطت حجارة من ناتج الحفر على رأسه فلقي مصرعه في الحال.

وأكدت المعلومات أن أصحاب المنزل و 8 عمال خافوا افتضاح أمرهم فاتفقوا معًا على نقل الجثة في الظلام بعد لفه ببطانية وألقوها بالمنطقة الصحراوية موقع العثور.

وأعد ضباط المباحث كمين للمتهمين وجرى ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بالواقعة، فأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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