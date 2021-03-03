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بتكلفة 2 مليار جنيه.. تنفيذ 13 ألف مشروعًا للشباب في الشرقية

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بتكلفة 2 مليار جنيه.. تنفيذ 13 ألف مشروعًا للشباب في الشرقية بتكلفة 2 مليار جنيه.. تنفيذ 13 ألف مشروعًا للشباب في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:32 م الأربعاء 03 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 13 ألف و606 مشاريع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 2 مليار و 36 ألف جنيه، لتوفر 44 ألف و 756 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع أرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا).

ووجه المحافظ، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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