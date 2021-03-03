بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح شارع "البدري فرغلي"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، شارع البرلماني السابق البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب الأسبق - شارع المشرق سابقًا - بجوار مقر حزب التجمع في نطاق حي الشرق.

وتواجدت أسرة البرلماني السابق خلال افتتاح الشارع، وقدم محافظ بورسعيد درع المحافظة لنجل الراحل، وقص أحفاد البدري فرغلي شريط الافتتاح.

وأكد المحافظ أن البدري فرغلي يعتبر أحد أعلام مصر وبورسعيد، وقدم جهودًا مخلصة على مدار تاريخه في العمل البرلماني والسياسي، وخدمة أصحاب المعاشات، وسيظل ماقدمه مضيئًا لسيرته كأحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنه وأبناء مصر.

وولد البدري فرغلي، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وكان عمره 12 عامًا، ونجح فى كل الانتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب 4 دورات كاملة نال خلالها إحترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات.