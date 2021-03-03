الكشف بـ130 جنيه.. سقوط طبيب التخاطب المزيف بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبط فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، وجهاز حماية المستهلك وجهاز الرقابة التجارية، متهم انتحل صفة طبيب تخاطب بمراكز طبي غير مرخص بجرجا، جنوبي المحافظة.

وأفادت مديرية الصحة بسوهاج في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه شاع بين الأهالي وجود طبيب متخصص في علاج الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق والقدرات الذهنية وضمور المخ، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص.

وأضاف بيان صحة سوهاج أنه تبين لإدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الطبيب المزيف يوقع الكشف على المرضى بـ130 جنيهًا وجلسة التخاطب بـ 65 جنيهًا.