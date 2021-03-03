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بالصور.. انهيار شرفة عقار قديم في السويس

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مصراوي Masrawy

11:54 ص الأربعاء 03 مارس 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

انهارت شرفة منزل قديم بكفر حودة بحي الأربعين في السويس، اليوم الأربعاء، دون حدوث إصابات بسكان العقار أو المارة.

وقال مصدر أمني، إن غرفة الدفاع المدني تلقت بلاغًا اليوم الأربعاء، من سكان الكفر بانهيار جزء من واجهة عقار قديم.

وكشفت المعاينة أن العقار قديم مكون من طابقين، صادر له قرار إزالة، وأن الشرفة هوت أرضًا مع تصدع جدران المنزل، دون أن يخلف ذلك إصابات.

وعقب انهيار الشرفة، توجه المهندس وحيد أنور رئيس حي الأربعين إلى المكان لمتابعة الموقف، وجرى إخلاء العقار لإزالته تنفيذًا للقرار الصادر بسبب الخطورة الداهمة.

تصدع جدران المنزل

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