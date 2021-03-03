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حبس مدرسة متهمة بضرب طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

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حبس مدرسة متهمة بضرب طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية حبس مدرسة متهمة بضرب طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

مصراوي Masrawy

10:56 ص الأربعاء 03 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة كفر صقر العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس مدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء بالضرب على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بتداول مقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعتدي خلاله سيدة بالضرب على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وأن المتهمة "لبنى.ع.ف" مدرسة، تعدت بالسب والضرب على الطالب "محمد.أ" 16 عامًا، طالب بالمرحلة الثانوية، من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بسبب مشادة كلامية بين المجني عليه وابنها أثناء لهوهما معًا.

جرى ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3040 جُنح كفر صقر لسنة 2021، وبالعرض على النيابة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

صورة من الفيديو 2

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