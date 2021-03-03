أخبار عاجلة

معهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي يعيّن خبراء دوليين في مجلس المستشارين التابع لمركز بحوث الأنظمة الآمنة -
احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية -
إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة -
السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة" -
أمر ملكي يُمدِّد خدمة أمير حائل 4 أعوام.. وهنا "غيض من فيض" إنجازاته -
مميزات عدة دون سلبيات.. لماذا يجب أن نطهو الطعام بالملعقة الخشبية؟ -
أمانة الشرقية تغلق 103 منشآت تجارية -
"مودة مكة" تنفّذ دورات تأهيل للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق وآثاره -
وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر -
"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

14 مصابًا في انقلاب ميكروباص على طريق الفرافرة بأسيوط

Print
14 مصابًا في انقلاب ميكروباص على طريق الفرافرة بأسيوط 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص على طريق الفرافرة بأسيوط

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأربعاء 03 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 14 شخصًا، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفرافرة عند الكيلو 70 بنطاق محافظتي الوادي الجديد وأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.

بالانتقال والمعاينة الأولية، تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفرافرة، ما أسفر عن إصابة "شريف.م.ن" 25 عامًا، و"عبدالله.أ.ع" 18 عامًا، و"محمد.ر.ع" 13 عامًا، و"عمرو.م.م" 15 عامًا، و"عماد.هـ.م" 19 عامًا، و"عبدالله.م.ن" 14 عامًا، و"بلال.م.ا" 11 عامًا، و"محمد.ع.م"12 عامًا، و"محمد.ر.ا"17 عامًا، و"عبده.ع.ك"15 عامًا، و"عبدالله.ي.م"15 عامًا، و"كريم.ب.ص"15 عامًا، و"محمد.ص.م.ع"15 عامًا، و"عبدالرحمن.ف.أ"14 عامًا وجميعهم من محافظة سوهاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط ومستشفى أسيوط الجامعي وعمل الإسعافات الأولية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

شبكة عيون الإخبارية