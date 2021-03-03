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مغطاة بـ "التبن".. العثور على جثة تلميذة في منزل مهجور بسوهاج

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مغطاة بـ "التبن".. العثور على جثة تلميذة في منزل مهجور بسوهاج مغطاة بـ "التبن".. العثور على جثة تلميذة في منزل مهجور بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:50 م الثلاثاء 02 مارس 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها، لكشف غموض العثور على جثة تلميذة بها طعنات متفرقة بالجسد، ومغطاة بـ "التبن" في منزل مهجور بقرية الزواتنة القبلية دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي المحافظة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من "عيد .ع" ويقيم بناحية قرية برديس دائرة المركز، باختفاء ابنته "ندى" 8 أعوام تلميذة، ولم يتهم أحد بالتسبب في الواقعة.

وتبين من التحريات العثور على جثة الطفلة المذكورة بها طعنات متفرقة بالصدر والبطن، ومغطاة بـ "التبن" في منزل مهجور بقرية الزواتنة القبلية دائرة مركز جرجا، وبمناظرة جسدها تبين اختفاء قرطها الذهبي.

جرى إيداع الجثة في مشرحة مستشفى جرجا العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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