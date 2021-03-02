غدًا.. محافظ بورسعيد يفتتح شارع "البدري فرغلي"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يفتتح محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، غدًا الأربعاء، شارع البرلماني السابق الراحل البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وعضو مجلس الشعب الأسبق -شارع المشرق سابقًا- جوار مقر حزب التجمع في نطاق حي الشرق.

قال المحافظ إن البدري فرغلي يعتبر أحد أعلام مصر وبورسعيد، وقدم جهودًا مخلصة على مدار تاريخه في العمل البرلماني والسياسي، وخدمة أصحاب المعاشات، مؤكدا أن هذا التاريخ سيظل مضيئًا لسيرته كأحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنه وأبناء مصر.

ولد البدري فرغلي، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وكان عمره 12 سنة، ونجح فى كل الإنتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة نال خلالها إحترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات. ​