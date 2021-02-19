4024 إصابة جديدة بكورونا في العراق.. والكويت يسجل 976 حالة فحص إيجابية

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867 إصابة بالأردن ترفع الإجمالي إلى 357611

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 661477 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13232، فيما تم تسجيل 1802 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 614529 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 33716، منهم 324 يرقدون في غرف العناية المركزة.

وفي السياق ذاته، سجل الكويت 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 182460 حالة في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن إلى 1034 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنها سجلت شفاء 920 إصابة ليبلغ مجموع حالات للشفاء 170326 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 357611 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 332892 حالة شفاء بعد تسجيل 865 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4528 حالة.فيروس كورونا الجديد