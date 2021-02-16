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للمرة الأولى.. مستشفى الملك خالد بنجران يستخدم "الروبوت" في عمليات الأورام

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ضمن خططها التطويرية للخدمات العلاجية بالمراكز التخصصية

للمرة الأولى.. مستشفى الملك خالد بنجران يستخدم

نجح أطباء الجراحة بمستشفى الملك خالد في إجراء عمليات لاستئصال أورام سرطانية باستخدام تقنية الروبوت الآلي، في خطوة رائدة تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية.

وقالت "صحة نجران" إن استخدام هذه التقنية يأتي ضمن خططها التطويرية للخدمات العلاجية في المراكز التخصصية، مؤكدة إجراء ثلاث عمليات جراحية ناجحة بتقنية الروبوت لاستئصال الأورام تضمنت استئصال الكلية مع الحالب لمريض يعاني من ورم سرطاني بالحالب وعمليتين لاستئصال أورام نسائية.

وأشارت "صحة نجران" إلى نجاح الأطباء في إجراء عمليات متنوعة باستخدام الروبوت بلغ عددها 10 عمليات منذ بداية العام في تخصصات جراحة الجهاز الهضمي والسمنة والمسالك البولية وجراحة الأورام، مشيرة إلى تلقي جميع المرضى الرعاية الصحية اللازمة ومغادرتهم المستشفى وهم بصحة جيدة.

وأكدت أن تلك التقنية تسهم في مساعدة الجراحين في الوصول لأماكن عميقة، إضافة إلى وجود كاميرات تضاعف حجم المنطقة عشرة أضعاف، ما يساعد على التركيز ونجاح العمليات وتقليص عدد الأطباء والمساعدين داخل غرف العمليات.

وأكدت سعيها إلى تحقيق عدد من الإيجابيات في استخدام تلك التقنيات بالنسبة للمريض، منها إحداث ندبات صغيرة، وآلام أقل، وتقليل مدة بقاء المريض بالمستشفى. كما أن نسبة النجاح عالية، إضافة إلى تقليل المضاعفات المحتملة بعد العمليات.

مستشفى الملك خالد نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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