كرم جبر أمام "النواب": لا صلاحيات لوزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لا صلاحيات لوزارة الدولة للإعلام على المجلس أو الهيئة الوطنية للإعلام أو الهيئة الوطنية طبقاً للقوانين المنظمة لعملها، وأن المسألة أصبحت تحتاج إلى التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئات الثلاث.

وأضاف جبر أن وزارة الإعلام جهة حكومية تمارس صلاحياتها بقرار من مجلس الوزراء، ولا يوجد شيء يربط بين المجلس والوزارة.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: كان من المفترض أن يتولى وزير الإعلام التنسيق مع الجهات الثلاث؛ ولكن هذا لم يحدث.

ولفت جبر إلى أنه يوجد تنسيق ما بين الهيئات الثلاث، مع التأكيد استقلاليتها، وتم عمل بروتوكول تعاون في مجال التدريب؛ ولكن دون نص قانوني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام، والنائبين نادر مصطفى وكيل اللجنة، وتامر عبد القادر أمين سر اللجنة، اليوم الإثنين؛ لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وعن صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال جبر إن أهم اختصاص للمجلس هو إصدار التراخيص، والمجلس قام منذ تأسيسه بإصدار التراخيص للصحف القومية والحزبية والخاصة والقنوات والراديو، وتم عمل الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها.

وكشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أنه كانت هناك مهلة لتقنين أوضاع الكيانات الإعلامية، والمهلة انتهت وسيتم بدءًا من الأسبوع المقبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع المخالفة قد تصل إلى الغلق.

ولفت جبر إلى أن من صلاحيات المجلس أيضاً دعم البرامج والسياسات التي تعمل على رفع الوعي لدى المواطنين، والعمل على خلق إعلام هادف والتعاون مع المؤسسات الإعلامية للدخول إلى الثورة التكنولوجية الرابعة، وكل الاختصاصات تقع في إطار تنظيمي.

ومن صلاحيات المجلس أيضًا الأمر المتعلق بضوابط النشر؛ حيث توجد لائحة جزاءات للنشر وعلى سبيل المثال في ما يتعلق بالحوادث الإرهابية بالتقيد بالبيانات الرسمية، وهذه الضوابط تم توزيعها على معظم وسائل الإعلام، ونشر في الجريدة الرسمية وتم عقد ندوات مع رؤساء تحرير المواقع والإصدارات للتوعية بضوابط النشر.

وعن الشكاوى قال جبر إن المجلس يتلقى الشكاوى من المواطنين ويتم بحث الشكوى ورفع التوصية لرئيس المجلس لاتخاذ القرار.

وأضاف جبر: على سبيل المثال؛ وردت شكوى من المستشار عدلي منصور، بوجود ٣٠ صفحة باسمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاقها.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: تقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل، بشكوى ضد عامل يقوم من خلال صفحة بتشويه كل ما يحدث بالسكة الحديد وتم إغلاق الصفحة.

كما وردت شكاوى من محمد عبد العاطي وزير الري، وعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية.

وكشف كرم جبر عن رغبته في التعاون ما بين لجنة الثقافة الإعلام بمجلس النواب والمجلس الأعلى للإعلام؛ خصوصاً في المبادرات الإعلامية وكيفية الاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية من خلال ربط الشباب بأمجاد وطنية، فضلًا عن القضايا المفروضة على الشأن المصري؛ خصوصاً حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع هذا الملف بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونبادر بنشر كل ما يتعلق بحقوق الإنسان ولا ننتظر أن نكون رد فعل.

وتابع جبر بأن من ضمن المبادرات أيضاً العمل على الترويج للمشروعات القومية الكبرى وأهميتها، ومبادرة الاهتمام بقضية الوعي لدى المواطنين؛ لمواجهة المتربصين.