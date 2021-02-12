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لبنان تسجل 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

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لبنان تسجل 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم لبنان تسجل 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم
فيما سجلت المغرب 496 إصابة جديدة

لبنان تسجل 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 334086.

وبينت الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 228021، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3915 بعد تسجيل 49 حالة.

يأتي هذا فيما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 477656.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8450، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 457956.

وأعلنت الوزارة أنها تخطت اليوم عتبة مليون تطعيم، من خلال الوصول إلى 1.121031 مستفيدًا من الجرعات.لبنان المغرب الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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