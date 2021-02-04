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السلطة الفلسطينية تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي

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السلطة الفلسطينية تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي السلطة الفلسطينية تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي
اشترت كمية تكفي مليون مواطن

السلطة الفلسطينية تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح

تسلمت السلطة الفلسطينية في رام الله، اليوم (الخميس)، عشرة آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من أصل مليوني جرعة اشترتها الحكومة الفلسطينية لتلقيح مواطنيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أوردته "فرانس 24"، أن هذه الكمية من اللقاح تكفي لخمسة آلاف شخص.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الفلسطينية اشترت مليوني جرعة تكفي لمليون مواطن، إضافة إلى تبرعات الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة لشعبنا والجاليات الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى، بيّنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن جزءًا من اللقاحات التي تم شراؤها ستصل ما بين 14 و20 من الشهر الجاري.لقاح كورونا فلسطين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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