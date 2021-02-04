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كانت في طريقها للسعودية.. ضبط خمسة ملايين حبة مخدرة في بيروت

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كانت في طريقها للسعودية.. ضبط خمسة ملايين حبة مخدرة في بيروت كانت في طريقها للسعودية.. ضبط خمسة ملايين حبة مخدرة في بيروت
تم إخفاؤها داخل آلات لصناعة البلاط

كانت في طريقها للسعودية.. ضبط خمسة ملايين حبة مخدرة في بيروت

ضبطت الجمارك خمسة ملايين حبة من مخدر الكبتاجون في مرفأ بيروت كانت في طريقها إلى .

وذكرت تقارير لبنانية، أن المسؤولين في جمارك مرفأ بيروت تَلَقّوا معلومات من مجهول عن وجود حبوب مخدرة مخبأة في آلات تُستخدم في صناعة البلاط، وتم القبض على ثلاثة أشخاص وما زال البحث جاريًا عن شركائهم.

وقال مسؤول أمني: إنه تم إحباط عملية التهريب يوم أمس الأربعاء، وتم ضبط ثلاثة لبنانيين يعملون ضمن مرتبطة بتهريب المخدرات؛ لافتًا إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى اليونان ومنها إلى السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية