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"محافظ يدمة" يوجّه بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية

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"محافظ يدمة" يوجّه بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية "محافظ يدمة" يوجّه بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية
إنفاذاً لتوجيهات أمير نجران للحد من انتشار المستجد

وجّه محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ المراكز والإدارات الحكومية في المحافظة، بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس ‫كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

وأكّد العنزي: "ضرورة تحميل ‫تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد لدخول المباني الحكومية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وكان أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قد وجّه بتطبيق الاحترازات وفرض العقوبات بحق مخالفي الإجراءات الوقائية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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