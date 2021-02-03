أمطار رعدية وانخفاض 6 درجات.. الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة مقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 3 فبراير 2021، إلى الجمعة 5 فبراير 2021، موضحة أنه من المنتظر أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وينشر "مصراوي" خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال هذه الأيام على النحو التالي:

الأربعاء 3 فبراير:

ـ استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم ـ مطروح)، وتمتد متوسطة إلى الإسكندرية مساء.

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس (شلاتين ـ مرسى علم ـ القصير ـ الغردقة ـ رأس غارب ـ الزعفرانة ـ الطور ـ السويس ـ شرم الشيخ ـ سانت كاترين).

الخميس 4 فبراير:

ـ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 ـ 6 درجات على معظم الأنحاء.

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة ((شلاتين ـ مرسى علم ـ القصير ـ الغردقة ـ رأس غارب ـ الزعفرانة ـ الطور ـ السويس ـ شرم الشيخ ـ سانت كاترين).

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية (مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش)، والوجه البحري (البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية)، ومدن القناة (الإسماعيلية والسويس)، وجنوب البلاد (الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر).

ـ نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

الجمعة 5 فبراير:

ـ أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس (شلاتين ـ مرسى علم ـ القصير ـ الغردقة ـ رأس غارب ـ الزعفرانة ـ السويس ـ كاترين ـ نخل ـ شرم الشيخ).

ـ أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح)، والوجه البحري (البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية)، ومدن القناة (الإسماعيلية والسويس)، وجنوب البلاد (الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر).

ـ نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.​