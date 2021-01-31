وزير البترول: الوزارة تعيّن الشباب.. وقادرون على التحول لمركز لصناعة الغاز

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستعين بالشباب، مضيفًا أن لديها عدد كبير من القيادات الشابة ويتم تدريبهم وبعد استكمال كل الأوراق والشروطات المطلوبة يتم تعيينهم.

وأشار أمام مجلس النواب، إلى أن مصطلح مستشارين للوزير غير دقيق، وكل ما يثار بشأن هذا الأمر غير دقيق، موضحًا أن الوزارة تعيّن مساعدين للوزراء وأغلبهم من الشباب، ويتم تدريبهم عبر الوسائل الدولية للاستفادة منهم في تنمية وتطوير القطاع.

ولفت إلى أن الحديث عن تحويل مصر إلى مركز لتجارة وتداول المواد البترولية أمر حتمي، ليس فقط لموقعها الجغرافي فقط، وأنما بحكم الاستكشافات المستمرة للطاقة.

وقال الوزير إن مصر تعمل على تعظيم موارد الغاز الإقليمي وليس المصري فقط، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على أن تصبح مركزًا لصناعة الغاز.