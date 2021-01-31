أخبار عاجلة

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير البترول: الوزارة تعيّن الشباب.. وقادرون على التحول لمركز لصناعة الغاز

Print
وزير البترول: الوزارة تعيّن الشباب.. وقادرون على التحول لمركز لصناعة الغاز وزير البترول: الوزارة تعيّن الشباب.. وقادرون على التحول لمركز لصناعة الغاز

مصراوي Masrawy

08:07 م الأحد 31 يناير 2021

(مصراوي):

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستعين بالشباب، مضيفًا أن لديها عدد كبير من القيادات الشابة ويتم تدريبهم وبعد استكمال كل الأوراق والشروطات المطلوبة يتم تعيينهم.

وأشار أمام مجلس النواب، إلى أن مصطلح مستشارين للوزير غير دقيق، وكل ما يثار بشأن هذا الأمر غير دقيق، موضحًا أن الوزارة تعيّن مساعدين للوزراء وأغلبهم من الشباب، ويتم تدريبهم عبر الوسائل الدولية للاستفادة منهم في تنمية وتطوير القطاع.

ولفت إلى أن الحديث عن تحويل إلى مركز لتجارة وتداول المواد البترولية أمر حتمي، ليس فقط لموقعها الجغرافي فقط، وأنما بحكم الاستكشافات المستمرة للطاقة.

وقال الوزير إن مصر تعمل على تعظيم موارد الغاز الإقليمي وليس المصري فقط، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على أن تصبح مركزًا لصناعة الغاز.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية