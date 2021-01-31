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بعد تقدم الضيوف بهدفين.. القادسية يلحق بالتعادل أمام الوحدة

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المستضيف أكمل اللقاء بعشرة لاعبين

بعد تقدم الضيوف بهدفين.. القادسية يلحق بالتعادل أمام الوحدة

لحق القادسية بالتعادل 2/2 أمام ضيفه الوحدة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

التعادل رفع رصيد القادسية إلى 21 نقطة ( المركز الثامن)، كما ارتفع رصيد الوحدة إلى عدد النقاط ذاته في المركز العاشر.
الشوط الأول انتهى بتقدم الوحدة بهدفين، سجلهما هزاع الغامدي عند الدقيقة 16، وأنسيلمو في الدقيقة 29، وبعد 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، استطاع حسن العمري لاعب القادسية تقليص الفارق بتسجيل هدف فريقه الأول عند الدقيقة 58.

واستمر تقدم الوحدة حتى سجل أندريا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، ومع تبقي 7 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لفيتاس لاعب القادسية، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

بعد تقدم الضيوف بهدفين.. القادسية يلحق بالتعادل أمام الوحدة

بعد تقدم الضيوف بهدفين.. القادسية يلحق بالتعادل أمام الوحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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