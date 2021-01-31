اعتقال 4 طلاب مثليين في تركيا بسبب عمل فني "مسيئ للإسلام"

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مصراوي Masrawy

أنقرة- (بي بي سي):

ألقت السلطات التركية القبض على أربعة طلاب بسبب عمل فني قيل إنه "يصوّر رمز مجتمع المثليين، قوس القزح، إلى جانب موقع إسلامي".

ووصف مكتب حاكم اسطنبول في بيان العمل الفني بأنه كان "هجوماً بشعاً، سخر من معتقدات دينية".

كما وصف وزير الداخلية التركي في تغريدة الطلّاب بـ"المنحرفين"، ما أثار ردوداً غاضبة من الناشطين.

وتظاهر طلّاب جامعة بوغازيتشي (البوسفور) في اسطنبول في وقت سابق هذا الشهر، احتجاجاً على تعيين رئيس الجامعة المقرّب بنظرهم من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

ورغم أن المثلية ظلت مشرّعة في تاريخ تركيا الحديث لكنها واجهت معارضة شديدة في السنوات الأخيرة.

وحظرت مسيرة "فخر" - الحدث السنوي الذي يقيمه المثليون في العالم - في اسطنبول لخمس سنوات حتى عام 2019. وحال فيروس كورونا دون إقامتها في 2020.

ويعيش المثليون والمثليات وسط رأي عام محافظ عموماً، ويشكون تعرّضهم للتحرّش والتمييز على نطاق واسع.

ويصوّر العمل الفني رمز قوس قزح إلى جانب صورة الكعبة ويتضمن صورة للمخلوقة الأسطورية في الشرق الأوسط، شاهرامان، نصف امرأة ونصف أفعى.

وقال كبير مستشاري الرئيس أردوغان، ابراهيم كالين: "لا حرية التعبير ولا الحق في التظاهر يبرّران العمل الفني". وأضاف أن الفعل سينال "العقاب المستحق أمام القانون".

وغرّد وزير الداخلية سليمان سويلو قائلاً: "المنحرفون المثليون الأربعة الذين قاموا بالإساءة إلى الكعبة، اعتقلوا في جامعة بوغازيتشي".

وأدان المحافظون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المقربين من الحكومة الطلّاب.

وطالب مناصرو الطلاب بإطلاق سراحهم، عبر حساب للتضامن على تويتر بعنوان "بوغازيتشي سوليداريتي".

بينما غرّد حساب آخر بالقول: "لا مكان للمثلية وخطاب الفوبيا في قيم (جامعة) بوغازيتشي".