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ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة (صور)

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ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة (صور) ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة (صور)

مصراوي Masrawy

09:00 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 31 يناير حتى الجمعة 6 فبراير.

وأضافت الهيئة أنه من الأحد حتى الثلاثاء، يوجد ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شدبد البرودة ليلا.

كما يسود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الأربعاء:
- أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية

الخميس:
- أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.
- نشاط ياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الجمعة:
- أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.
- نشاط ياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

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