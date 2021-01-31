ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة (صور)

مصراوي Masrawy
09:00 ص الأحد 31 يناير 2021
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 31 يناير حتى الجمعة 6 فبراير.
وأضافت الهيئة أنه من الأحد حتى الثلاثاء، يوجد ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شدبد البرودة ليلا.
كما يسود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.
الأربعاء:
- أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية
الخميس:
- أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.
- نشاط ياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
الجمعة:
- أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.
- نشاط ياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
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