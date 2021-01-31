ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 31 يناير حتى الجمعة 6 فبراير.

وأضافت الهيئة أنه من الأحد حتى الثلاثاء، يوجد ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شدبد البرودة ليلا.

كما يسود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الأربعاء:

- أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية

الخميس:

- أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

- نشاط ياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الجمعة:

- أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

- نشاط ياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

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